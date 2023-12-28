شاهد.. "هطولات الفجر الغزيرة" تسيل الأودية بالجوف

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا محدَّثًا باللون الأحمر يشير إلى تأثر منطقة الجوف بأمطار غزيرة، وتأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تستمر حتى العاشرة صباح اليوم الخميس.