شاهد.. "هطولات الفجر الغزيرة" تسيل الأودية بالجوف

شهدت منطقة الجوف أمطارًا غزيرة ومتوسطة فجر اليوم الخميس، جرت على إثرها الأودية والشعاب، وتحولت الطرق داخل المدن جراء الأمطار الغزيرة إلى سيول.
وتركزت الأمطار الغزيرة على محافظة دومة الجندل وأجزاء من مدينة سكاكا ومراكزها، فيما خيم الضباب جراء أمطار الفجر على منطقة الجوف، وتسبب في شبه انعدام للرؤية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا محدَّثًا باللون الأحمر يشير إلى تأثر منطقة الجوف بأمطار غزيرة، وتأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تستمر حتى العاشرة صباح اليوم الخميس.