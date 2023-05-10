"وزارة الحج" تطلق سلسلة "رحلة حج" الوثائقية لتخليد قصة 8 حجاج من إندونيسيا

وأضاف أن هذا الإنتاج الإعلامي، يوفر للأمة الإسلامية عامة، والمسلمين في إندونيسيا خاصة، ذاكرة حيّة عن أعظم رحلة في حياة الفرد المسلم. مشيرًا أن إنتاج هذه الحلقات العشر، استغرق ما يزيد عن 240 ساعة تصوير على مدار 120 يوم عمل، تم تصويرها باللغة الإندونيسية لتحاكي طباع الشعب الإندونيسي، ومن ثم ترجمتها باللغة العربية والإنجليزية.