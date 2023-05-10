"وزارة الحج" تطلق سلسلة "رحلة حج" الوثائقية لتخليد قصة 8 حجاج من إندونيسيا

دشنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء في جاكرتا، سلسلة "رحلة حج" الوثائقية التي خلدت قصة 8 حجاج من الجمهورية الإندونيسية، بهدف تسليط الضوء على مشاعرهم والتسهيلات التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن ذهابًا من ديارهم ومرورًا بمراحل إجراءات الاستقبال وأداء النسك والعودة مرة أخرى إلى موطنهم.
وتفصيلاً، يأتي تدشين هذه السلسلة لتوعية ضيوف الرحمن القادمين من بلاد العالم بالتوضيحات اللازمة التي تيسر عليهم رحلتهم في الحج، مما سيؤدي الى تحسين تجربة الحجاج في المواسم القادمة توعويًا وإجرائيًا وخدميًا.
وحضر حفل التدشين فيصل العامودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، والبروفسور حلمان لطيف وكيل وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وتركي الخلف مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، ومدير عام الإدارة العامة للتوعية، وعدد من المسؤولين من الجانب الإندونيسي.
ومن جانبه، أشاد السفير العامودي، بهذا الإنتاج الإعلامي الضخم الذي قدمته الوزارة، مشيرًا بأن السلسلة عكست العديد من الجوانب التوعوية، وتطرقت لجهود المملكة العربية السعودية التي سخرت كافة إمكانياتها وطاقاتها البشرية والمادية لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين.
وعبر وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس، عن شكره وتقديره لمبادرة وزارة الحج والعمرة في إنتاج هذا الفيلم الوثائقي الذي يستعرض مراحل أداء الحج لضيوف الرحمن الذين يرغبون بأداء تلك الفريضة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، ومدير عام الإدارة العامة للتوعية تركي الخلف، أن تدشين هذه السلسة الواقعية السينمائية، جاءت لتقدم مجموعة من التوجيهات والإيضاحات التوعوية حول السلوكيات والإجراءات، مرورًا بـ 60 محطة تصوير شملت لحـظات التوديع من قبل الأهالي والمغادرة من جمهورية إندونيسيا، إلى جانب إجراءات الاستقبال داخل المملكة وأداء المناسك وزيارة الحرمين الشريفين ومن ثم العودة إلى ديارهم في إندونيسيا.
وأضاف أن هذا الإنتاج الإعلامي، يوفر للأمة الإسلامية عامة، والمسلمين في إندونيسيا خاصة، ذاكرة حيّة عن أعظم رحلة في حياة الفرد المسلم. مشيرًا أن إنتاج هذه الحلقات العشر، استغرق ما يزيد عن 240 ساعة تصوير على مدار 120 يوم عمل، تم تصويرها باللغة الإندونيسية لتحاكي طباع الشعب الإندونيسي، ومن ثم ترجمتها باللغة العربية والإنجليزية.
ومن المقرر أن تعرض السلسلة البالغ عددها 10 حلقات، على صفحة وزارة الحج والعمرة في منصة "يوتيوب"، وتُبث في عدة قنوات إندونيسية، إضافة إلى القنوات السعودية.