المغلوث " لسبق " : الشراكة الإستراتيجية بين أمريكا والسعودية تترجم في صورة استثمارات مباشرة في السوق السعودية

وتمر العلاقات الاقتصادية بين أمريكا والسعودية بمرحلة من التطور الاستثنائي مدعومة بقوة المؤشرات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وفي ظل خطط التنويع الاقتصادي الهادفة إلى رفع القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية، فإن السعودية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الفاعلين في الاقتصاد الأمريكي لتطوير الصناعات المهمة، من التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي إلى التعدين والمعادن النادرة، وصولا إلى التصنيع والطاقة المتجددة.