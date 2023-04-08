أمير تبوك: مشروعات "رؤية المملكة" تعتمد على تنمية الإنسان السعودي

وأشار إلى ما ستوفره مشروعات رؤية السعودية 2030، التي يشرف عليها سمو ولي العهد - أيده الله - شخصيًّا، منها مشروع البحر الأحمر، من فرص عمل لأبناء وبنات محافظة أملج، ولرجال الأعمال والشركات، وما سيُحدثه من نقلة حضارية كبيرة، وما يقدمه من برامج وفرص تعتمد على تنمية الإنسان السعودي، وتطوير مقدراته؛ باعتباره الأساس لنهضة البلاد، وتحقيق أهدافها التنموية.