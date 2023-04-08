أمير تبوك: مشروعات "رؤية المملكة" تعتمد على تنمية الإنسان السعودي

التقى مساء أمس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج، بحضور محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي، وذلك بمنزله في مدينة أملج.
ونقل أمير منطقة تبوك خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، ونوّه بما تشهده محافظة أملج من حراك سياحي وتنموي في مختلف المجالات.
وأشار إلى ما ستوفره مشروعات رؤية السعودية 2030، التي يشرف عليها سمو ولي العهد - أيده الله - شخصيًّا، منها مشروع البحر الأحمر، من فرص عمل لأبناء وبنات محافظة أملج، ولرجال الأعمال والشركات، وما سيُحدثه من نقلة حضارية كبيرة، وما يقدمه من برامج وفرص تعتمد على تنمية الإنسان السعودي، وتطوير مقدراته؛ باعتباره الأساس لنهضة البلاد، وتحقيق أهدافها التنموية.
وسأل المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله–.
عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.