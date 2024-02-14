منتج "صح" يغلق جولته الادخارية الأولى لشهر فبراير 2024م بمبلغ إجمالي قدره 861 مليون ريال سعودي

يُذكر أن عائد منتج "صح" في شهر فبراير هو (5.64%)، يستحق بعد مرور عام في فبراير 2025م، ومن المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثانية يوم الأحد 22 شعبان 1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م، حسب التقويم المعلن لـ"صح". كما ستُفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة.