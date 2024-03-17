وثيقة تاريخية.. تعرَّف على مواعيد دوام رمضان قبل 90 عامًا

كشفت وثيقة تاريخية، ترجع إلى عام 1352هـ/ 1933م، المواعيد التي أعلنتها المملكة العربية السعودية للدوام في شهر رمضان المبارك في الدوائر الحكومية قبل أكثر من 90 عامًا.
وفي الوثيقة التاريخية، التي يزيد عمرها على 90 عامًا، ونشرتها صحيفة أم القرى في العدد رقم 470، بتاريخ 28 شعبان 1352هـ، الموافق 15 ديسمبر 1933م، يرد نص الإعلان عن تغيير مواعيد الدوام في الدوائر الحكومية لشهر رمضان؛ لتكون من الساعة الثالثة ليلاً إلى الساعة الثامنة قبيل السحور.
وورد في الوثيقة نصًّا: "جريًا على العادة في كل سنة عند حلول شهر رمضان المبارك، فقد صدر الأمر السامي بأن يكون الدوام في جميع الدوائر الحكومية من الساعة الثالثة ليلاً إلى الساعة الثامنة قبيل السحور".
وينبغي الإشارة هنا إلى أن الوقت الذي كان يُستخدم وقتذاك هو الوقت العربي أو الغروبي؛ إذ كان يعاد ضبط الوقت مع أذان المغرب إلى الساعة الـ12 وبداية يوم جديد. وقد استمر العمل به في السعودية حتى عام 1384هـ/ 1964م.
ويعني ذلك أن الدوام كان يبدأ من الساعة العاشرة ليلاً حتى الثالثة فجرًا تقريبًا بالتوقيت المتبع حاليًا، ومعمول به عالميًّا، وهو ما يسمى بالتوقيت الزوالي.