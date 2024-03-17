وثيقة تاريخية.. تعرَّف على مواعيد دوام رمضان قبل 90 عامًا

وفي الوثيقة التاريخية، التي يزيد عمرها على 90 عامًا، ونشرتها صحيفة أم القرى في العدد رقم 470، بتاريخ 28 شعبان 1352هـ، الموافق 15 ديسمبر 1933م، يرد نص الإعلان عن تغيير مواعيد الدوام في الدوائر الحكومية لشهر رمضان؛ لتكون من الساعة الثالثة ليلاً إلى الساعة الثامنة قبيل السحور.