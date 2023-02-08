شاهد.. إجلاء عدد من السعوديين بتركيا عبر مطار أضنة

وكانت السفارة قد أوضحت أمس أنها تتابع إجراءات إجلاء المواطنين الموجودين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال؛ حيث ترأس القائم بالأعمال بالسفارة السعودية في العاصمة التركية "أنقرة" محمد الحربي، فريق عمل في مدينة أضنة؛ لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين الموجودين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال.



