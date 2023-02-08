شاهد.. إجلاء عدد من السعوديين بتركيا عبر مطار أضنة

قالت سفارة المملكة بتركيا، اليوم: إن فريق العمل المشكل من قبلها لإجلاء المواطنين السعوديين قام بترتيب مغادرة عدد منهم وتوديعهم في طريقهم للمملكة بإذن الله عن طريق مطار أضنة.
وكانت السفارة قد أوضحت أمس أنها تتابع إجراءات إجلاء المواطنين الموجودين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال؛ حيث ترأس القائم بالأعمال بالسفارة السعودية في العاصمة التركية "أنقرة" محمد الحربي، فريق عمل في مدينة أضنة؛ لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين الموجودين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال.
وأعربت السفارة عن أملها من الموجودين في تلك المناطق سرعة الاتصال على الرقم المخصص لذلك على مدار الساعة: 00905495646655.