وزير خارجية "سيشل" يجدد دعم بلاده لاستضافة الرياض لـ"إكسبو 30"

وأوضح "راديجوندي"، خلال مؤتمر صحفي، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان مع الرئيس وافيل رامكالا، رئيس جمهورية سيشل، أن بلاده تؤكد دعمها لطلب المملكة في استضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، كما عبّر عن ترحيب بلاده بعقد المملكة هذا العام "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في مدينة الرياض.