وزير خارجية "سيشل" يجدد دعم بلاده لاستضافة الرياض لـ"إكسبو 30"

أكد وزير الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل سيلفستر راديجوندي، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030".
وأوضح "راديجوندي"، خلال مؤتمر صحفي، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان مع الرئيس وافيل رامكالا، رئيس جمهورية سيشل، أن بلاده تؤكد دعمها لطلب المملكة في استضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، كما عبّر عن ترحيب بلاده بعقد المملكة هذا العام "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في مدينة الرياض.
من جهته، عبّر المستشار "قطان"، عن شكر وتقدير المملكة لهذا الدعم الذي يُعد ترجمة للعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد بعث برسالة شفهية، للرئيس وافيل رامكالا، رئيس جمهورية سيشل، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وقام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال الرئيس رامكالا له، بالمقر الرئاسي، في العاصمة فيكتوريا، اليوم.
وقد أكد رئيس سيشل خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين (القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة) في المملكة هذا العام.
فيما عبّر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين.