منصة "مدينتي" بأمانة جدة تسجّل أكثر من 31 ألف عقد في العام الماضي

سجّلت منصة إدارة المدينة "مدينتي"، بأمانة محافظة جدة خلال الماضي (31.434) عقدًا إلكترونيًا بين منتجي وناقلي النفايات، و(119) رخصة جمع ونقل، فيما بلغ عدد المستخدمين للمنصة من المنتجين (39.598) مستخدمًا منذ إنشائها.
وكشف تقرير مركز "مدينتي" عن إجمالي النفايات المقدرة بأكثر من (1.613.521) طنًا من النفايات التجارية و(2.849.621) طنًا من النفايات الإنشائية، فيما تجاوز إجمالي الحاويات المراقبة حاجز الـ(37.179) ألف حاوية، بالإضافة لتأهيل (16) شركة تتبع تم ربطها بالمنصة مباشرة تعمل على تتبع أكثر من (4980) مركبة متحركة في شوارع المدينة.
وقال المدير العام لمركز "مدينتي" المهندس عبدالله الغامدي: المنصة تمكّنت خلال العام الماضي من حصر المنتجين من أصحاب الرخص التجارية والإنشائية، وتطبيق اشتراطات الناقلين لرفع مستوى الخدمة المقدمة.
وأشار إلى أن العقود الإلكترونية بين المنتج والناقل سهّلت عملية إصدار الرخص التجارية من خلال الربط مع نظام بلدي.
وذكر "الغامدي" أن منصة "مدينتي" تمتاز بنظام تتبّع موحد وتُصدر الاشعارات والتنبيهات إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن المنصة تعزز إجراءات الرقابة والتحكم في النفايات، وتسهم في متابعة الخطط التشغيلية للمشروعات.