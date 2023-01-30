منصة "مدينتي" بأمانة جدة تسجّل أكثر من 31 ألف عقد في العام الماضي

وكشف تقرير مركز "مدينتي" عن إجمالي النفايات المقدرة بأكثر من (1.613.521) طنًا من النفايات التجارية و(2.849.621) طنًا من النفايات الإنشائية، فيما تجاوز إجمالي الحاويات المراقبة حاجز الـ(37.179) ألف حاوية، بالإضافة لتأهيل (16) شركة تتبع تم ربطها بالمنصة مباشرة تعمل على تتبع أكثر من (4980) مركبة متحركة في شوارع المدينة.