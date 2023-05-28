عن تجارب طلاب المدارس حول الفضاء.. "خال": أقولها وبجرأة نحن الآن نستثمر عقول أبنائنا

ويرصد "خال" تجارب الفضاء التي يجريها طلاب المدارس، ويقول: "وقد جاءت الأخبار، أن الطلبة يعملون على (تنفيذ 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، حيث تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة)، ومن الأمس دخل طلاب المراحل التعليمية (الابتدائي والمتوسط والثانوي) في التجارب الفضائية، والتي سوف تستمر لثلاثة أيام داخل مراكز أعدت لهذا الغرض، وسوف أنسخ خبر هؤلاء الطلاب ومشاركتهم في التجارب الأرضية مع رائدي الفضاء، بحيث تم تمكين الطلاب من التواصل مع الرواد مستخدمين أحدث التقنيات (التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط؛ لضمان جودة الصوت والصورة، حيث سيتاح للطلبة مشاركة تجاربهم، والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب طرح الأسئلة على رائدي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.. وتمتلك محطة الفضاء الدولية برنامج اتصال لاسلكياً خاصاً بها، يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم؛ لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة من إجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية)".