بعد 50 عامًا من الدعوة إلى الله.. وفاة الداعية فاطمة نصيف

توفيت الداعية الدكتورة فاطمة عمر نصيف، اليوم، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد أن قضت 50 عامًا في الدعوة إلى الله.
وتُعد الدكتورة "فاطمة" أول سعودية تنال جائزة رائدة العمل النسوي والثقافي والخيري في المملكة من اثنينية عبدالمقصود خوجة، وأول سعودية تنال جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي عام 2010م.
وقد حصلت على جائزة الشخصية المميزة في العمل التطوعي من كلية دار الحكمة بجدة عام 1428هـ، كما حصلت على جائزة الدعوة والتعليم والشباب في مجال العمل الدعوي عام 1430هـ.
وتُعد الدكتورة فاطمة عمر نصيف من أبرز الشخصيات الدعوية النسائية في المملكة؛ حيث قضت معظمها في خدمة القرآن، وهي شقيقة الدكتور عبدالله نصيف.