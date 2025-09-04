المملكة تختتم مشاركتها الفاعلة في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء بجنوب أفريقيا

اختتمت المملكة ممثلة في وكالة الفضاء السعودية، مشاركتها الفاعلة في النسخة السادسة من اجتماع قادة اقتصاد الفضاء (SELM) لمجموعة العشرين، الذي استضافته جمهورية جنوب أفريقيا بمدينة هيرمانوس خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من قادة وكالات الفضاء وصناع القرار وخبراء الصناعة والبحث العلمي، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
وترأس وفد المملكة المشارك، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية المهندس أحمد الغفيلي؛ حيث ألقى الكلمة الرئيسة، التي أكد فيها الدور المحوري لاقتصاد الفضاء بصفته محفزًا للتنمية الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن قطاع الفضاء أصبح أحد المحركات الرئيسة لدعم الابتكار وتحفيز الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينًا أن المملكة ومن خلال رؤيتها (2030) تعمل على بناء منظومة فضاء متكاملة تعزز حضورها الدولي في هذا القطاع الحيوي.
كما ألقى "الغفيلي" البيان الرئيسي ضمن ثلاث جلسات؛ إذ تناولت الأولى مواءمة السياسات مع أهداف التنمية المستدامة، فيما ركزت الثانية على الشراكات بين القطاعين العام والخاص ونقل المعرفة، وخصصت الثالثة لموضوع استدامة عمليات الفضاء، مستعرضًا خلالها المبادرات الوطنية التي تعكس التزام المملكة باستدامة الفضاء وتعزيز دور القطاع الخاص والكوادر الوطنية.
وعلى هامش أعمال الاجتماع؛ عقد وفد الوكالة عددًا من اللقاءات الثنائية مع وفود دولية ووكالات فضاء وشركات متخصصة، إضافة إلى زيارة «مركز علوم الفضاء» التابع للوكالة الوطنية الجنوب أفريقية للفضاء بهدف الاطلاع على المشروعات البحثية وتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون المستقبلي.
يذكر أن انعقاد الاجتماع في نسخته السادسة؛ يأتي امتدادًا للمبادرة التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في العام (2020) عندما أدرجت موضوع اقتصاد الفضاء لأول مرة ضمن موضوعات جدول أعمال المجموعة، وذلك في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم التعاون الدولي وتوظيف الفضاء محفزًا للتنمية الاقتصادية العالمية.