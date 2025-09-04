المملكة تختتم مشاركتها الفاعلة في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء بجنوب أفريقيا

وترأس وفد المملكة المشارك، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية المهندس أحمد الغفيلي؛ حيث ألقى الكلمة الرئيسة، التي أكد فيها الدور المحوري لاقتصاد الفضاء بصفته محفزًا للتنمية الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن قطاع الفضاء أصبح أحد المحركات الرئيسة لدعم الابتكار وتحفيز الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينًا أن المملكة ومن خلال رؤيتها (2030) تعمل على بناء منظومة فضاء متكاملة تعزز حضورها الدولي في هذا القطاع الحيوي.