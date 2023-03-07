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ولي العهد يستعرض مع رئيس مجلس القيادة اليمني مستجدات الأوضاع باليمن

أكد استمرار دعم السعودية لليمن والجهود الأممية للوصول لحل سياسي شامل
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي
واس
واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة أمس، مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتشديد على استمرار دعم السعودية للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، ودعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

حضر الاجتماع رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

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رشاد العليمي
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