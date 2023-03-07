ولي العهد يستعرض مع رئيس مجلس القيادة اليمني مستجدات الأوضاع باليمن

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة أمس، مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس.