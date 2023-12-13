"الجوازات": خدمة تواصل عبر "أبشر" تُمكّن من إنجاز المعاملات المتعذّر تنفيذها

أكّدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدماتها المتوافرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر"؛ ومنها خدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذّر تنفيذها إلكترونيًّا، دون الحاجة إلى مراجعة مقارّ إدارات الجوازات.