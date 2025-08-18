الصحة القابضة تطلق حملة "تعلّم بصحة" مع بداية العام الدراسي

أطلقت الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها حملة “تعلّم بصحة” بالتزامن مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز الوعي بالصحة المدرسية كأحد مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي.
وتركز الحملة على تعريف الطلاب وأولياء الأمور والمثقفين الصحيين في المدارس بالخدمات الصحية المتاحة، والتي تشمل: الفحوص الطبية الدورية، استكمال التطعيمات الأساسية، وفحوص اللياقة، إضافة إلى الكشف المبكر عن الحالات الصحية عبر فحص النظر والأسنان والنمو.
كما تقدم الحملة سلسلة من الإرشادات لأولياء الأمور، من بينها: ضبط مواعيد النوم قبل بدء الدراسة، تعزيز التغذية السليمة، الحد من الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، وتفعيل الأنشطة التفاعلية في الأماكن العامة.
وتسعى “تعلّم بصحة” إلى إشراك المثقفين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين في المدارس لرفع مستوى الوعي بممارسات الوقاية، وضمان بيئة مدرسية صحية وآمنة، في إطار التعاون بين القطاعات الصحية والتعليمية لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الصحي ورؤية السعودية 2030.