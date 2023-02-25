"الصقور السعودية" يقدِّم عروضًا جوية في سماء الكويت

قدَّم فريق الصقور السعودية اليوم عروضًا جوية في سماء دولة الكويت، وذلك خلال مشاركته مع طائرات القوة الجوية الكويتية بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الكويت الـ 62.