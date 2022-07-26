العربي للاستثمار توقع اتفاقية مع شركة ثمارية للاستثمار لإطلاق مشروع تطوير عقاري جنوب غرب الرياض على مساحة 13 مليون متر مربع

أبرمت شركة العربي الوطني للاستثمار - الذراع الاستثماري للبنك العربي الوطني - اتفاقية تطوير عقاري مع شركة ثمارية للاستثمار التجاري للقيام بتطوير أرض خام جنوب غرب مدينة الرياض من خلال صندوق استثمار عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يبلغ حجمه قرابة 4 مليارات ريال سعودي.
حيث استحوذ الصندوق على أرض تبلغ مساحتها أكثر من 13 مليون متر مربع مقسمة إلى 7 مخططات معتمدة من أمانة مدينة الرياض. ويعتبر هذا المشروع هو الامتداد الجغرافي لجنوب غرب مدينة الرياض حيث يقع بمحاذاة عدد من الاحياء السكنية القائمة كحي الحزم وحي الفواز وحي ديراب وحي عكاظ. كما أنه يقع بجانب إسكان الحرس الوطني ويفصله مسافة قصيرة عن مشروع القدية والذي يعتبر أكبر مدينة ترفيهية في العالم وتتطلع الحكومة إلى افتتاحه عام 2024م.
وسيعمل الصندوق مع المطور على تطوير البنية التحتية للمخططات من خلال تزويدها بالخدمات العامة ومن ثم طرحها للبيع من خلال قطع أراضي مطورة سيجري تخصيصها للمنافع التجارية والسكنية.
وأعرب الأستاذ /خالد صالح الغامدي – الرئيس التنفيذي لشركة العربي الوطني للاستثمار - عن سعادته بإطلاق الصندوق والذي يعتبر أحد أكبر الصناديق العقارية من هذا النوع على مستوى السوق المحلي.
وأكّد الغامدي أن تغطية طرح الصندوق تمت في وقت قياسي نظراً للإقبال الكبير من المستثمرين، مما يؤكد أهمية المشروع في تقديم وحدات سكنية للمواطنين بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م والتي تقوم إحدى ركائزها على الارتقاء برفاهية حياة المواطن وتملكه للوحدات السكنية بما يتناسب مع دخله حيث يهدف الصندوق من هذا الاستثمار الى توفير عدد من الوحدات السكنية تتجاوز 15 ألف وحدة.
من جانبه أشاد الأستاذ عبد المجيد الجريوي الرئيس التنفيذي لشركة ثمارية بجهود شركة العربي الوطني للاستثمار في القطاع العقاري واختيار أفضل الصفقات التي تساهم في تنمية القطاع العقاري وإيجاد منتجات عقارية بأسعار ومزايا تنافسية تسهم في تحقيق رؤية المملكة لتوفير تجربة سكن مميزة للمواطنين.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تعد الرابعة من نوعها التي تبرمها شركة العربي للاستثمار خلال الآونة الأخيرة، وذلك في إطار استراتيجية التطور والنمو التي تشهدها الشركة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دعم خطط التطوير والتوسع لمناطق ومدن المملكة شملت جدة والرياض والطائف.