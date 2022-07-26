العربي للاستثمار توقع اتفاقية مع شركة ثمارية للاستثمار لإطلاق مشروع تطوير عقاري جنوب غرب الرياض على مساحة 13 مليون متر مربع

حيث استحوذ الصندوق على أرض تبلغ مساحتها أكثر من 13 مليون متر مربع مقسمة إلى 7 مخططات معتمدة من أمانة مدينة الرياض. ويعتبر هذا المشروع هو الامتداد الجغرافي لجنوب غرب مدينة الرياض حيث يقع بمحاذاة عدد من الاحياء السكنية القائمة كحي الحزم وحي الفواز وحي ديراب وحي عكاظ. كما أنه يقع بجانب إسكان الحرس الوطني ويفصله مسافة قصيرة عن مشروع القدية والذي يعتبر أكبر مدينة ترفيهية في العالم وتتطلع الحكومة إلى افتتاحه عام 2024م.