بلدية محايل تصادر 231 كيلو جرامًا من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

وثمَّن لإدارة صحة البيئة جهودها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.