بلدية محايل تصادر 231 كيلو جرامًا من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

كشف رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ عن مصادرة بلدية محايل 231 كيلو جرامًا من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمخزنة بطرق غير صحية خلال جولاتها الرقابية الصباحية والمسائية التي نفذتها على المنشآت الغذائية بالمحافظة والمراكز التابعة لها أخيرًا.
وأكد "حافظ" أن الجولات الرقابية التي تم خلالها معاينة أكثر من 114 محلاً، رصدت مخالفات وأتلفت عددًا من الأواني والأدوات المستخدمة في تجهيز الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وثمَّن لإدارة صحة البيئة جهودها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.