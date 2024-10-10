"أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز تنمية القدرات البشرية في قطاع الصناعة بين جامعة القصيم و«مدن» والأكاديمية الوطنية للصناعة"

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة القصيم والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» والأكاديمية الوطنية للصناعة، وذلك خلال رعاية سموه لملتقى شباب الصناعة بالقصيم، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمركز الملك خالد الحضاري في بريدة، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وقّع المذكرة كل من وكيل الجامعة لتطوير الأعمال والشراكة المجتمعية، الدكتور ماجد بن فضي العنزي، والمدير التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية، المهندس فارس بن صالح الصقعبي.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة من أجل تنمية القدرات البشرية في قطاع الصناعة، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة، وتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية والاستراتيجية الوطنية للصناعة ضمن رؤية المملكة 2030.
كما تتضمن بنود المذكرة التعاون في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب التعاوني والزيارات الميدانية للطلبة، وتقديم الاستشارات في مجالات تطوير القدرات البشرية. ويأتي هذا التعاون كجزء من الجهود الوطنية لدعم نمو المجتمعات المحلية والمساهمة في تطويرها، من خلال الاستفادة من إمكانات كل طرف لتحقيق الأهداف المشتركة.
شهد الملتقى مشاركة واسعة من المسؤولين والجهات المعنية بتطوير قطاع الصناعة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية لدعم رؤية المملكة الطموحة نحو تحقيق اقتصاد صناعي مستدام يعتمد على الكفاءات الوطنية المؤهلة.