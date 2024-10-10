"أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز تنمية القدرات البشرية في قطاع الصناعة بين جامعة القصيم و«مدن» والأكاديمية الوطنية للصناعة"

كما تتضمن بنود المذكرة التعاون في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب التعاوني والزيارات الميدانية للطلبة، وتقديم الاستشارات في مجالات تطوير القدرات البشرية. ويأتي هذا التعاون كجزء من الجهود الوطنية لدعم نمو المجتمعات المحلية والمساهمة في تطويرها، من خلال الاستفادة من إمكانات كل طرف لتحقيق الأهداف المشتركة.