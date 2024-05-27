خبير طقس لـ"سبق": درجات الحرارة ستلامس الـ50 درجة وسط الجزيرة العربية لهذه الأسباب

كشف الراصد الجوي وعضو جمعية الطقس والمناخ بالسعودية علي مشهور لـ"سبق" بأن درجات الحرارة خلال فصل الصيف لهذا العام ستلامس في أغلب المناطق وسط وشرق شبه الجزيرة العربية ما بين 48 و50 درجة.
وبين بأن هناك أسباب أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأشهر من السنة أبرزها تعامد أشعة الشمس على أجواء الجزيرة العربية وتعمق للمرتفع الجوي العلوي الذي يعمل على كبس الحرارة الصاعدة بجانب تشكل لمنخفض الربع الخالي العظيم والذي يساعد في استجابة للرياح الجافة.
وأضاف أنه بالنسبة لدرجات الحرارة من المتوقع أن ترتفع وتزداد بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة لافتاً بأن فصل الصيف لهذا العام سيتخلله موسم أمطار الخريف في جنوب وغرب المملكة خلال شهر يوليو وأغسطس.
وكانت درجات الحرارة قد سجلت في عدد من مناطق السعودية خلال الفترة الماضية ارتفاعاً متأثرة بكتلة هوائية حارة، حيث ازداد تعمق المرتفع الجوي المداري على أجواء الجزيرة العربية بحسب طقس العرب، دافعاً برياح أكثر دفئاً من المعتاد أدت إلى ارتفاع كبير على درجات الحرارة، وسجلت العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية درجات حرارة أربعينية بما فيها العاصمة الرياض، كما وصلت إلى حدود الـ 45 درجة في صحراء الربع الخالي.
وقال المُختصون في مركز طقس العرب بأن المؤشرات الفصلية تُشير بأنه ما يُعرف بالحزام المداري ITCZ و هو حزام وهمي يُرافق الكتل الهوائية الرطبة من المُتوقع أن يكون مُتقدماً على نحو أكثر من المُعتاد لدواخل شبه الجزيرة العربية و تحديداً في فترات من شهري يوليو و أغسطس، و يتسبب هذا الحزام إذا ما ترافق مع ظروف جوية أخرى مُناسبة بحدوث موجات من الرطوبة تؤدي إلى اشتداد الأمطار الرعدية على مصايف المملكة و جبال الإمارات و سلطنة عُمان و اليمن مما يؤدي إلى ارتفاع فرص حدوث السيول في هذه المناطق.