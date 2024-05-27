خبير طقس لـ"سبق": درجات الحرارة ستلامس الـ50 درجة وسط الجزيرة العربية لهذه الأسباب

‫وقال المُختصون في مركز طقس العرب بأن المؤشرات الفصلية تُشير بأنه ما يُعرف بالحزام المداري ITCZ و هو حزام وهمي يُرافق الكتل الهوائية الرطبة من المُتوقع أن يكون مُتقدماً على نحو أكثر من المُعتاد لدواخل شبه الجزيرة العربية و تحديداً في فترات من شهري يوليو و أغسطس، و يتسبب هذا الحزام إذا ما ترافق مع ظروف جوية أخرى مُناسبة بحدوث موجات من الرطوبة تؤدي إلى اشتداد الأمطار الرعدية على مصايف المملكة و جبال الإمارات و سلطنة عُمان و اليمن مما يؤدي إلى ارتفاع فرص حدوث السيول في هذه المناطق.