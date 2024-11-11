شركة NHC تتوسع بشراكات استراتيجية مع شركات عالمية ومحلية في سيتي سكيب لتنمية وجهاتها العمرانية

كما وقعت NHC شراكة استراتيجية مع مجموعة STC، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة الباحة، واتفاقية مع “شركة الرواف للمقاولات”، وشركة جونسون كنترولز العربية المحدودة (يورك)” وشركة " Haier"لتوريد أنظمة التكييف المبتكرة والاستثمار في المنطقة اللوجستية وتوطين الصناعة، والتي تعد من أهم العناصر في تجهيز المشروعات السكنية الحديثة لضمان راحة وسلامة السكان. وتوسعت NHC بشراكة مع “مصنع منير عبدالله المنيف” المتخصص في توريد الأنابيب الحرارية، مما يسهم في تعزيز الحلول المستدامة في مشروعات الإسكان.