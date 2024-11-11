شركة NHC تتوسع بشراكات استراتيجية مع شركات عالمية ومحلية في سيتي سكيب لتنمية وجهاتها العمرانية

أعلنت NHC عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية خلال اليوم الأول من مشاركتها في معرض سيتي سكيب كشريك مؤسس، مستهدفة تعزيز مشروعات البنية التحتية والإسكان في المملكة بالشراكة مع مجموعة من الشركات الرائدة المحلية والدولية باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية والبيئية.
ومن أبرز هذه الاتفاقيات توقيع NHC بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ونائب الوزير رئيس مجلس إدارة NHC الأستاذ إيهاب بن غازي الحشاني اتفاقية مع العثيم للاستثمار، والمستشفى التخصصي SMC وشركة تطوير القابضة، وشركة نيفر الكورية NAVER واتفاقية ثلاثية مع مجموعة سيتك الصينية ورافال للتطوير للعقاري.
كما وقعت NHC شراكة استراتيجية مع مجموعة STC، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة الباحة، واتفاقية مع “شركة الرواف للمقاولات”، وشركة جونسون كنترولز العربية المحدودة (يورك)” وشركة " Haier"لتوريد أنظمة التكييف المبتكرة والاستثمار في المنطقة اللوجستية وتوطين الصناعة، والتي تعد من أهم العناصر في تجهيز المشروعات السكنية الحديثة لضمان راحة وسلامة السكان. وتوسعت NHC بشراكة مع “مصنع منير عبدالله المنيف” المتخصص في توريد الأنابيب الحرارية، مما يسهم في تعزيز الحلول المستدامة في مشروعات الإسكان.
ووقعت مع مصرف الراجحي وبنك البلاد اتفاقيتين لتقديم عروض حصرية لمشاريع الشركة في جميع مناطق المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت NHC اتفاقية مع “الفنار” لتوريد لوحات كهربائية، كما وقعت مذكرة تفاهم مع “مصنع فومي” (شركة حلول المباني الخضراء) حول توطين صناعة حلول البناء الصديقة للبيئة، والتي تتماشى مع مبادئ الاستدامة التي تسعى NHC لتحقيقها في جميع وجهاتها، بالإضافة إلى صفقة لمنصة سلاسل الإمداد بين شركة الرائم وHaier
الجدير بالذكر هذه الاتفاقيات تجسد رؤية NHC في بناء شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة في وجهاتها العمرانية، بتقديم بنية تحتية ترتقي بالحياة وتواكب متطلبات العصر الحديث.