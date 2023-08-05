مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينقذ "عشرينياً" من تبعات ورم كبير في الفص الأيسر من المخ بتخدير جزئي

وأوضح د. حسنين أن الفريق الطبي أجرى للمريض عملية دقيقة استمرت "5" ساعات، وتم فيها إزالة الورم بدقة عالية وهو في حالة يقظة تامة، ومع مراقبة مستمرة لوظائف النطق عبر الحديث مع المريض وجعله يسمي الأشياء، بالإضافة الى مراقبة الحركة عبر جهاز مراقبة الأعصاب المتطور، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح، إذ أن العملية سارت وفق الخطة العلاجية المرسومة، رغم التعقيدات والصعوبات التي اتسمت بها، لأنها تطلبت ابقاء المريض يقظاً طيلة التدخل الطبي، بالإضافة إلى أن الأورام الدبقية المنخفضة الدرجة لا يمكن تمييزها نظرياً من الدماغ السليم، مثلما يكون الحال على الرنين المغناطيسي، وبالتالي فإن حدود الاستئصال لا تكون واضحة، مع العلم أنه يجب استئصال أكبر قدر ممكن لإزالة الضغط عن المنطقة المتضررة، وإنهاء الأعراض الناتجة عنه.