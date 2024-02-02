تستمر ثلاثة أيام.. انطلاق بطولة التقاط الأوتاد في أكاديمية الخيل العربية الأصيلة بمركز إمباري

وبيّن رئيس مجلس إدارة الأكاديمية عبدالعزيز السليمي؛ أن البطولة تتضمن التقاط الأوتاد، والرماية بالقوس، وحلق الرمح، وقطع البرتقال بالسيف، مشيراً إلى أن الأكاديمية حققت المركز الأول في مسابقة التقاط الأوتاد بالرمح والسيف على الخيل التي نظّمها الاتحاد السعودي، إضافة إلى حصولها على المركز الأول بالرماية بالقوس على الخيل.