تستمر ثلاثة أيام.. انطلاق بطولة التقاط الأوتاد في أكاديمية الخيل العربية الأصيلة بمركز إمباري

انطلقت أمس بطولة التقاط الأوتاد في أكاديمية الخيل العربية الأصيلة التابعة لجمعية إمباري للخدمات الإنسانية والاجتماعية بمركز إمباري بمحافظة عقلة الصقور، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتستهدف الفرسان من الفئتين بالمملكة ودول الخليج.
وتقدم البطولة بأشواطها: الفردي والرمح والزوجي رمح وفرق رمح للزوّار، أركاناً للأكاديمية ومعرضاً تعريفياً للخيل والجلسات الشتوية والضيافة.
وبيّن رئيس مجلس إدارة الأكاديمية عبدالعزيز السليمي؛ أن البطولة تتضمن التقاط الأوتاد، والرماية بالقوس، وحلق الرمح، وقطع البرتقال بالسيف، مشيراً إلى أن الأكاديمية حققت المركز الأول في مسابقة التقاط الأوتاد بالرمح والسيف على الخيل التي نظّمها الاتحاد السعودي، إضافة إلى حصولها على المركز الأول بالرماية بالقوس على الخيل.