بين 40 و8 ْمئوية.. "شرورة" و"السودة" تسجّلان أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وتوقّع المركز استمرار فرص هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.
وأوضح المركز، أن شرورة سجّلت أعلى درجة حرارة 40 ْمئوية، فيما سجّلت السودة أقل حرارة 8 درجات فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة 39 ْمئوية، وجدة ووادي الدواسر والقنفذة 38 درجة، تليها جازان 37 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ8 درجات، تليها أبها 12 درجة، والباحة 13 ْمئوية.
وأوضح أن الدمام وأبها والباحة والطائف والسودة سجّلت أعلى نسبة رطوبة 90%.