بين 40 و8 ْمئوية.. "شرورة" و"السودة" تسجّلان أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وتوقّع المركز استمرار فرص هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.