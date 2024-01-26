توطيناً لصناعة الدواء.."العمري": استراتيجية التقنية الحيوية الوطنية بوابة للأمن العلاجي

واختتم: "تسيطر أوروبا على حصة سوقية تبلغ 70% في صناعة وإنتاج الأدوية، وتستحوذ دول مثل أمريكا واليابان والصين والهند على معظم الحصة السوقية المتبقية، وتشير الأرقام المحلية إلى أن حجم الاستثمار في سوق الأدوية بالمملكة يعد الأكبر في المنطقة، حيث يزيد على 30% من سوق الشرق الأوسط، وكلي ثقة أنه مع "رؤية المملكة 2030" سوف نرى تغيرًا نوعيًا في المجالات كافة، وسنتفوق على من سبقنا، وكما قيل: "اجعل عينيك على النجوم، واجعل قدميك على الأرض".