"سدايا" تطلق الهوية الجديدة لـ"توكلنا".. و"الوقيت": أكثر من 31 مليون مستخدم للتطبيق

وأفاد مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة "توكلنا"، صالح المصيباح، بأن التطبيق مرتبط بأكثر من 50 جهة حكومية، ويقدم أكثر من 200 خدمة لملايين المستفيدين؛ مؤكدًا أن إعادة تصميم التطبيق بهويته الجديدة، جاءت بعد دراسة سلوك المستخدمين التي أوضحت أنهم يركزون على 3 مجالات رئيسية أولها مجال الاتصال.