تعاون فلاورد مع "مسك المهارات"

وستقوم فلاورد من خلال هذا التعاون الذي يمتد لمدة ستة أشهر بالعمل مع مسك المهارات لخلق فرص لتطوير المواهب السعودية الشابة، وإطلاق العنان لإمكانات الشباب وتمكين المجتمع من التعلم والتطوير والتقدم في الأعمال والثقافة والتكنولوجيا من خلال العمل مع الموظفين ذوي الإمكانات العالية في بيئة محفزة. ويعتبر الإعلان عن البرنامج التدريبي الذي يهدف لتمكين الخريجين الجدد وطلاب الجامعات الذين أوشكوا على التخرج من إطلاق مسيراتهم المهنية في فلاورد باكورة هذا التعاون؛ اذ سيتم توفير مقعدين لمتدربين ستسنح لهم فرصة العمل في مكاتب فلاورد في الرياض ومقعدين لمتدربين ستسنح لهم فرصة العمل في مكتبها في لندن عاصمة المملكة المتحدة لعدة أشهر وذلك لكسب خبرة في مجال التجارة الالكترونية. كما سيتم تقديم برنامج تدريبي آخر للشباب السعودي حيث سيتم تخصيص مقعدين لمتدربين ستسنح لهم فرصة العمل في مكتب فلاورد في دبي ومقعدين مقعدين لمتدربين ستسنح لهم فرصة العمل في مكتب فلاورد في الرياض وذلك لكسب خبرة في المجال التقني.