تعاون فلاورد مع "مسك المهارات"

كجزء من استراتيجيتها في مجاليّ المسؤولية الاجتماعية والتنمية البشرية، قامت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة بالتعاون مع "مسك المهارات" إحدى مسارات مؤسسة محمد بن سلمان بحضور كل من السيد/ عبدالكريم الشمري مدير إدارة الموارد البشرية في فلاورد السعودية والسيد/ ناصر المطيري مدير عام "مسك المهارات".
وستقوم فلاورد من خلال هذا التعاون الذي يمتد لمدة ستة أشهر بالعمل مع مسك المهارات لخلق فرص لتطوير المواهب السعودية الشابة، وإطلاق العنان لإمكانات الشباب وتمكين المجتمع من التعلم والتطوير والتقدم في الأعمال والثقافة والتكنولوجيا من خلال العمل مع الموظفين ذوي الإمكانات العالية في بيئة محفزة. ويعتبر الإعلان عن البرنامج التدريبي الذي يهدف لتمكين الخريجين الجدد وطلاب الجامعات الذين أوشكوا على التخرج من إطلاق مسيراتهم المهنية في فلاورد باكورة هذا التعاون؛ اذ سيتم توفير مقعدين لمتدربين ستسنح لهم فرصة العمل في مكاتب فلاورد في الرياض ومقعدين لمتدربين ستسنح لهم فرصة العمل في مكتبها في لندن عاصمة المملكة المتحدة لعدة أشهر وذلك لكسب خبرة في مجال التجارة الالكترونية. كما سيتم تقديم برنامج تدريبي آخر للشباب السعودي حيث سيتم تخصيص مقعدين لمتدربين ستسنح لهم فرصة العمل في مكتب فلاورد في دبي ومقعدين مقعدين لمتدربين ستسنح لهم فرصة العمل في مكتب فلاورد في الرياض وذلك لكسب خبرة في المجال التقني.
وقال الرئيس التنفيذي للنمو في فلاورد، السيد/ محمد العريفي: "تتشرف فلاورد بالتعاون مع مسك المهارات في غايتها لتنمية قدرات ومهارات أبناء وبنات الوطن ورفع اسم المملكة بما يتناسب مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك. ونسعى جاهدين في فلاورد على دعم الشباب السعودي من خلال عقد شراكات مع مؤسسات محلية بالإضافة إلى تقديم فرص وظيفية مميزة لهذه الفئة الصاعدة في المجتمعات التي نعمل بها."
يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.