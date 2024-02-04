"مجموعة الشقري الاستثمارية" و"الأهلي المالية" تطلقان صندوق الأهلي البساتين العقاري بقيمة 1 مليار ريال

وعن هذا التعاون، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "البساتين"، عبد العزيز خالد الشقري قائلًا: "نعتز بهذه الشراكة التي تمثل انطلاقة جديدة نحو تطوير مشاريع فريدة وعالية الجودة، تخدم الطلب المتنامي على القطاع المكتبي والتجاري في الرياض، وسيكون هذا المشروع نموذجًا يُحتذى به في تحقيق التكامل بين التصاميم العصرية، وهوية المملكة الثقافية وتراثها المعماري الأصيل، وذلك للاستفادة من الآفاق الواسعة التي فتحتها رؤية السعودية 2030، لتطور القطاع العقاري، والارتقاء بالمنتجات العقارية."