الرؤية تنخفض لـ 500 متر.. غبار البوارح يضرب هذه المواقع

وتتركز الأجواء المغبرة في هذه الأثناء نواحي القيصومة والأجزاء الشرقية من منطقة حفر الباطن، مع تدني مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون الـ 500 متر على بعض الطرق الخارجية.