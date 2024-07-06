الرؤية تنخفض لـ 500 متر.. غبار البوارح يضرب هذه المواقع

تتأثر حالياً مواقع عدة في شرق السعودية بـ "غبار البوارح"؛ تزامناً مع انخفاض الرؤية لـ 500 متر قرب الحدود مع الكويت.
تفصيلاً، كشف آخر صور الأقمار الاصطناعية عن بدء تأثر الأجزاء الشرقية من المملكة بهبوب رياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية، مثيرة للأتربة والغبار، ومُترافقة بتدنٍ كبيرٍ لمدى الرؤية الأفقية.
وتتركز الأجواء المغبرة في هذه الأثناء نواحي القيصومة والأجزاء الشرقية من منطقة حفر الباطن، مع تدني مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون الـ 500 متر على بعض الطرق الخارجية.
ووفق "طقس العرب"، تشير التوقعات إلى استمرار تدفق الرياح الشمالية الغربية القادمة من العراق والكويت نحو الأجزاء الشرقية من المملكة خلال الساعات المقبلة، مع احتمالية امتدادها لتؤثر في شرق منطقة الرياض، إضافة إلى العاصمة.