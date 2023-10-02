"إغاثي الملك سلمان" يدشن "نبض السعودية" لطب وجراحة العيون في المهرة باليمن

وثمّن مدير عام مكتب وزارة الصحة الدكتور أحمد العبادي الدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص، معربا عن شكره الجزيل لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين والقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة، لما يقدمونه للشعب اليمني من دعم ومساندة في هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.