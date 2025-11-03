وزير الصناعة يبحث مع وفد صيني فرص الاستثمار في الصناعات المتقدمة

رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعًا مع وفد صيني رفيع المستوى يضم قادة أكثر من 30 شركة صينية، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين المملكة والصين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في عدد من الصناعات عالية القيمة، منها الآلات والمعدات، وأشباه الموصلات، وتقنيات التصنيع المتقدم.