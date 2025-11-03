وزير الصناعة يبحث مع وفد صيني فرص الاستثمار في الصناعات المتقدمة

رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعًا مع وفد صيني رفيع المستوى يضم قادة أكثر من 30 شركة صينية، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين المملكة والصين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في عدد من الصناعات عالية القيمة، منها الآلات والمعدات، وأشباه الموصلات، وتقنيات التصنيع المتقدم.
واستعرض الاجتماع المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، وأبرز الممكنات المقدّمة من منظومة الصناعة لتمكين الاستثمارات، إلى جانب فرص تبادل الخبرات ونقل التقنية، وتعزيز التعاون في سلاسل الإمداد والحلول الصناعية المبتكرة.
وشاركت في الاجتماع عدد من جهات منظومة الصناعة، منها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، حيث قدمت الجهات عروضًا تعريفية حول خدماتها وممكناتها للمستثمرين الصناعيين.
وشهد الاجتماع حضور قيادات من منظومة الصناعة السعودية، إلى جانب وفد صيني يتقدمه نائب رئيس جامعة تسينغهوا، وعدد من قادة الشركات الصينية المتخصصة في مجالات الصناعة والتقنية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المركز الوطني للتنمية الصناعية لتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وربط المستثمرين المحليين والدوليين بالفرص الواعدة في القطاعات الصناعية المستهدفة، بما يعزز التنمية الصناعية المستدامة، ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030.