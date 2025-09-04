محليات

منصة "فطري" تصدر أكثر من 60 ألف ترخيص صيد خلال 48 ساعة من انطلاق الموسم

المركز الوطني للحياة الفطرية يؤكد أن الخطوة تعزز الكفاءة وتدعم الاستدامة والالتزام بالأنظمة
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن منصة "فطري" أصدرت أكثر من 60 ألف ترخيص صيد خلال أول 48 ساعة من انطلاق موسم الصيد، في خطوة تعكس كفاءة المنصة الرقمية وسهولة استخدامها للحصول على التراخيص.

وأوضح المركز أن تنظيم موسم الصيد إلكترونيًا عبر المنصة يهدف إلى دعم الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي، من خلال تعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين، وضبط الممارسات بما يحقق التوازن بين متطلبات الهواية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار المركز إلى أن هذه النتائج تعكس حجم الإقبال الكبير على المنصة والوعي المتزايد لدى الصيادين بضرورة الالتزام باللوائح المنظمة، بما يسهم في ترسيخ ممارسات مسؤولة ومستدامة تحافظ على الحياة الفطرية وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
منصة فطري

