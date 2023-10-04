توقيع اتفاقية بين السعودية والمغرب تتعلق بترتيبات نقل ضيوف الرحمن

وأكد أن المملكة قيادة وشعبًا ترحب بضيوف الرحمن القادمين من المملكة المغربية، حيث يسرت وصول المعتمرين والزوار، ووفرت عدة خدمات لهم منها تمديد موسم العمرة إلى عشرة أشهر خلال العام، وافتتاح مركز "تأشير" في المغرب الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات، وتقليص مدة الحصول عليها إلى 48 ساعة، وأصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرات العمرة، الإقامة والتنقل بين مدن المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بدلًا من ثلاثين يومًا، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران من خلال الخطوط الجوية السعودية مع زيادة تدريجية في الرحلات إلى 68 رحلة شهرية، وخفض أسعار التذاكر بنسبة تبلغ 10 في المائة، إضافة إلى السماح بزيادة الأوزان لكل معتمر بنسبة زيادة تصل إلى 50 في المائة.