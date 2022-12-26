"تم".. تطبيق يضم 560 مقدم خدمة للمشاركين بمهرجان الإبل

وقال المشرف على التطبيق محمد بن بدن: تطبيق "تم" يقدم لملاك الإبل 560 مقدم خدمة استفاد منها أكثر من 2300 مستخدم، وضبطت به عمليات دخول وخروج شاحنات الإبل من وإلى الأسواق، إذ يعمل على مجموعة من الخدمات تمثلت في تتبّع الإبل من موقع الاستلام إلى التسليم، وتنسيق دخول وخروج شاحنات النقل لأسواق الإبل.