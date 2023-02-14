تنظمه"منشآت".. انطلاق ملتقى "بيبان 23" مارس المقبل

وسيقدم "بيبان 23" أكثر من 300 ورشة عمل تدريبية التي من المفترض أن يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 20 ألف مستفيد؛ حيث ستناقش الورش العديد من المواضيع؛ من أبرزها: إدارة سلاسل الإمداد، التخطيط الإستراتيجي، نمو المنشآت، الإدارة المالية، تجربة الحصول على امتياز تجاري، التحول إلى التجارة الإلكترونية، إستراتيجية إدارة المخاطر، وغيرها من المواضيع التي تمكًن رواد ورائدات الأعمال من الحصول على المعرفة الكافية في الخطط الإستراتيجية والأعمال التشغيلية لمشاريعهم.