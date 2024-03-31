أمير الشرقية يرعى لقاء "جود" الشرقية والأحساء وحفر الباطن

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم الأحد، لقاء جود الشرقية وجود الأحساء وجود حفر الباطن، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية طلال الخنيني، وأمين عام مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن عبدالعزيز بن صالح الكريديس، وأمناء أمانات المحافظات، وجمع من رجال الأعمال والمسؤولين.
ورفع أمير المنطقة الشرقية الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "حفظهم الله" على تبرعهما السخي بمبلغ 150 مليون ريال دعمًا لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان.
وقال أمير المنطقة الشرقية: "هذا الدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله- لحملة جود المناطق التي تهدف لتوفير الإسكان للأسر المحتاجة والمستحقة يأتي استمرارًا لحرصهم "رعاهم الله" على جودة حياة المواطنين في جميع مناطق المملكة وإحياء روح الترابط والتكاتف بين أفراد المجتمع".
وأضاف: "إن ما شاهدناه اليوم من تكاتف وترابط ودعم للحملة في المنطقة من رجال الأعمال والشركات خير شاهد على حرص الجميع على المساهمة في توفير المسكن الأمن للأسر الأشد حاجة من خلال هذه الحملة المباركة، ويسرني أن أشكر كل من حضر وشارك من رجال الأعمال وكبار المانحين في المنطقة الشرقية لدعمهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف الحملة الرامية لتوفير 10 آلاف وحدة سكنية لأكثر من 50 ألف شخص في مختلف مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك".
ومن ثم فتح باب التبرعات حيث أسهم الحضور في تحقيق حلم ٤٠٠ أسرة من الفئات الأشد حاجة في تملك مسكنها الملائم. حيث يهدف اللقاء لتعزيز المساهمات المجتمعية من أصحاب الأعمال وكبار المانحين في المنطقة الشرقية في حملة جود المناطق ضمن منصة جود الإسكان، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية، وتحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 1742 وحدة سكنية في المنطقة.
كما صاحب اللقاء فيلم مرئي عن منصة جود الإسكان وعرض عن حملة جود المناطق قدمه مدير الحملة فهد بن عايد العنزي .
يُذكر أن منصة جود الإسكان هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) التي يرأس مجلس أمنائها ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تعمل على ريادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة.