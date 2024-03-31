أمير الشرقية يرعى لقاء "جود" الشرقية والأحساء وحفر الباطن

وأضاف: "إن ما شاهدناه اليوم من تكاتف وترابط ودعم للحملة في المنطقة من رجال الأعمال والشركات خير شاهد على حرص الجميع على المساهمة في توفير المسكن الأمن للأسر الأشد حاجة من خلال هذه الحملة المباركة، ويسرني أن أشكر كل من حضر وشارك من رجال الأعمال وكبار المانحين في المنطقة الشرقية لدعمهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف الحملة الرامية لتوفير 10 آلاف وحدة سكنية لأكثر من 50 ألف شخص في مختلف مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك".