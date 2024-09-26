القبض على 4 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في تبوك

تمكّنت الدوريات الميدانية بالقوات الخاصة للأمن والحماية وهي تؤدي مهامها في منطقة تبوك من القبض على (4) مواطنين وهم: عبدالرحمن بن محمد البطاح, وحمد بن شايع الشايع, وشايع بن محمد الشايع, وناصر بن محمد الفريح, لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم (1) بندقية هوائية، وعدد (278) ذخيرة شوزن حية، و(12) طائرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.