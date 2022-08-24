إطلاق الهوية الجديدة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

دشن الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الهوية الجديدة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية؛ بهدف تعزيز ظهور المحمية إعلاميًّا في مختلف الأنشطة محليًّا وعالميًّا، بالشكل الذي يليق بإرث وتاريخ وأصالة المحمية، ويبرز أهميتها.
وتم تطوير الهوية البصرية الجديدة لتتميز بين الشعارات الرسمية والمؤسساتية في المملكة؛ وذلك بإضافة السيفين والنخلة بطريقة عصرية.
وتعكس الهوية الجديدة، التآلف بين أصل المحمية وأرضها وما تحتويه، بالإضافة إلى ما تحمله من مستقبل وما تزخر به من إمكانيات، وما تسعى له من الحفاظ على الحياة الفطرية.
وتم إطلاق التصميم الجديد للموقع الإلكتروني، والذي حرصت الهيئة أن يكون مواكبًا لأحدث وسائل التقنية؛ حيث تَضَمّن العديد من الأبواب الفعالة، ومن أبرزها ما يحتويه من خدمات إلكترونية للتصاريح، والذي يهدف إلى راحة العملاء وتوفير العناء عليهم في إصدار أي نوع من التصاريح، سواء للدخول أو الرعي والعبور وتصاريح النحالين والبحث عن المفقودين، ضمن دور الهيئة في تقديم الخدمات الإلكترونية لكل المستفيدين.
ويعرض الموقع الجديد لزواره تجربة فريدة من نوعها في التعرف عن قرب على ما تحتويه المحمية، من خريطة تفاعلية تُبرز أهم المعالم، وتطوف بهم في سياحة بيئية لأهم ما تحتويه المحمية من نباتات وحيوانات، بالإضافة إلى عرض المبادرات والأنشطة الثقافية والبرامج السياحية والأخبار المتعلقة بالحياة الفطرية في المملكة.