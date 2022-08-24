إطلاق الهوية الجديدة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

وتم إطلاق التصميم الجديد للموقع الإلكتروني، والذي حرصت الهيئة أن يكون مواكبًا لأحدث وسائل التقنية؛ حيث تَضَمّن العديد من الأبواب الفعالة، ومن أبرزها ما يحتويه من خدمات إلكترونية للتصاريح، والذي يهدف إلى راحة العملاء وتوفير العناء عليهم في إصدار أي نوع من التصاريح، سواء للدخول أو الرعي والعبور وتصاريح النحالين والبحث عن المفقودين، ضمن دور الهيئة في تقديم الخدمات الإلكترونية لكل المستفيدين.