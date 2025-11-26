بنك التنمية الاجتماعية يستعد لإطلاق النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة "DeveGo 2025"

يواصل بنك التنمية الاجتماعية استعداداته لإطلاق النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة "DeveGo 2025"، الذي سيعقد برعاية وحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025م، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وسيشهد الملتقى على مدى ثلاثة أيام جلسات حوارية بمشاركة أكثر من 85 متحدثًا وخبيرًا محليًا ودوليًا من القيادات الحكومية وروّاد الأعمال العالميين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، إلى جانب نخبة من الأسماء التي تُعد من أبرز الفاعلين في المشهد الريادي العالمي، بما يثري المحتوى المعرفي للملتقى ويعزّز جودة النقاشات حول مستقبل الريادة والابتكار. ضمن أعمال النسخة الثانية التي تتمحور حول مناقشة محركات المستقبل وممكنات النمو التوسّعي، والتقنيات الحديثة وسبل تعظيم أثر برامج الدعم والتمكين للمنشآت الصغيرة والناشئة، وإبراز دورها المتنامي في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتها في الناتج المحلي.
وفي هذا السياق، أكد المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن النسخة الثانية من الملتقى تأتي في مرحلة تشهد فيها المملكة تحولات نوعية في منظومة الريادة والابتكار، مشيرًا إلى أن "Deve Go 2025" يمثّل مساحة تفاعلية تجمع المبتكرين وروّاد الأعمال والخبراء العالميين لاستكشاف الفرص الجديدة في اقتصاد يتسارع نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة. وقال الحميدي: "يأتي البرنامج المعرفي للملتقى هذا العام أكثر شمولًا وعمقًا عبر مسارات متخصّصة تستعرض أثر التقنيات الناشئة، والاستثمار الجريء، وأنماط العمل الحديثة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والإنتاج، ونسعى من خلال هذا الملتقى إلى تطوير المنظومة الريادية، باعتبارها ركيزة محورية لتنويع الاقتصاد وتمكين الشباب ضمن مستهدفات رؤية 2030".
ومن المتوقع أن يشهد الملتقى حضور 25 ألف زائر ومشاركة 90 جهة عارضة منها 9 جهات دولية، وتنظيم أكثر من 70 ورشة عمل، وتقديم 3 آلاف جلسة استشارية بمشاركة 43 مستشارًا ومتخصصًا.