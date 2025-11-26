بنك التنمية الاجتماعية يستعد لإطلاق النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة "DeveGo 2025"

وفي هذا السياق، أكد المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن النسخة الثانية من الملتقى تأتي في مرحلة تشهد فيها المملكة تحولات نوعية في منظومة الريادة والابتكار، مشيرًا إلى أن "Deve Go 2025" يمثّل مساحة تفاعلية تجمع المبتكرين وروّاد الأعمال والخبراء العالميين لاستكشاف الفرص الجديدة في اقتصاد يتسارع نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة. وقال الحميدي: "يأتي البرنامج المعرفي للملتقى هذا العام أكثر شمولًا وعمقًا عبر مسارات متخصّصة تستعرض أثر التقنيات الناشئة، والاستثمار الجريء، وأنماط العمل الحديثة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والإنتاج، ونسعى من خلال هذا الملتقى إلى تطوير المنظومة الريادية، باعتبارها ركيزة محورية لتنويع الاقتصاد وتمكين الشباب ضمن مستهدفات رؤية 2030".