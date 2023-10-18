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سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للتقيد بقرار منع السفر ومغادرة الموجودين فيها فورًا

أكدت ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات
سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للتقيد بقرار منع السفر ومغادرة الموجودين فيها فورًا

أوضحت سفارة المملكة لدى جمهورية لبنان، أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، داعية المواطنين كافة إلى التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً.

ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات، لحين مغادرتهم.

وشددت على ضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ راجية السلامة للجميع.

ولفتت إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:

هاتف سفارة المملكة لدى لبنان :

009611762711

009611762722

هاتف شؤون السعوديين :

0096178803388

0096176026555

الهاتف الموحد لشوؤن السعوديين بالخارج :

920011114

سفارة المملكة في لبنان

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