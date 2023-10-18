سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للتقيد بقرار منع السفر ومغادرة الموجودين فيها فورًا

أوضحت سفارة المملكة لدى جمهورية لبنان، أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، داعية المواطنين كافة إلى التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً.