"أمانة الرياض": كود المسار الرياضي يُسهم في ترسيخ الهوية العمرانية المحلية

أعربت أمانة الرياض، عن سعادتها بالتكامل والتعاون المشترك لتيسير إجراءات المستفيدين، وتسهيل حصولهم على رخصهم الإنشائية ضمن منطقة كود المسار الرياضي؛ بما يسهم في ترسيخ الهوية العمرانية المحلية المنطلقة من قيم الأصالة ومبادئ الاستدامة.
وأوضح حساب "المسار الرياضي" على تويتر، أن رحلة تطبيق #كود_المسار_الرياضي رحلةٌ سهلة وميسرة يبدأها العميل من المكتب الهندسي وتنتهي بإصدار رخصة البناء النهائية.
وأضاف أن الخطوات تبدأ بالاطلاع على البوابة المكانية لأمانة منطقة الرياض والتأكد من شمولية الأرض ضمن نطاق الكود العمراني، ثم تعيين مكتب هندسي، والتأكد من مطابقة المخططات والتصاميم للكود العمراني من خلال مؤسسة المسار الرياضي وصولًا لإصدار رخصة البناء.