"أمانة الرياض": كود المسار الرياضي يُسهم في ترسيخ الهوية العمرانية المحلية

وأضاف أن الخطوات تبدأ بالاطلاع على البوابة المكانية لأمانة منطقة الرياض والتأكد من شمولية الأرض ضمن نطاق الكود العمراني، ثم تعيين مكتب هندسي، والتأكد من مطابقة المخططات والتصاميم للكود العمراني من خلال مؤسسة المسار الرياضي وصولًا لإصدار رخصة البناء.