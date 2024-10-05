شركة صيدليات الشرق الأوسط.. خدمات شاملة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة

إضافة إلى ذلك فإن شركة صيدليات الشرق الأوسط تتواجد في مناطق مختلفة من المملكة عبر شبكة واسعة من الفروع، وذلك في الرياض والخبر والقصيم، ومؤخرًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، مارس من العام 2024، وسهل هذا الانتشار على العملاء الوصول إليها والاستفادة من خدماتها المميزة؛ حيث توفّر الصيدلياتُ مجموعةً واسعة من الأدوية، والمنتجات الطبية، والفيتامينات، ومستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالصحة والعناية الشخصية، والتي تحافظ على توافرها بشكل دائم طوال العام، وعبر فريق متخصص من الكوادر الصيدلانية المتخصصة في التخطيط والتوريد لهذه المنتجات، واستيرادها عبر موافقات خاصة من هيئة الغذاء والدواء؛ وذلك لضمان استمرارية الخدمة للمراجعين وحصولهم على العلاج المطلوب، ويتولّى عمليةَ صرف الوصفات الطبية فريقٌ من الصيادلة المؤهلين والمدربين بشكل جيد، الذين يقدمون الاستشارات الدوائية اللازمة للعملاء.