شركة صيدليات الشرق الأوسط.. خدمات شاملة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة

تأسّست شركة صيدليات الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية، وكانت نقطة انطلاقتها بافتتاح أول فرع لها قبل نحو ثلاثة عقود في مدينة الرياض بحي العليا، ومنذ ذلك الحين مرّت الشركة بالعديد من مراحل التطور، إلى أنْ أصبحت الآن من الشركات الرائدة، وإحدى أبرز وأميز سلاسل الصيدليات في المملكة.
وتتميّز الشركة بتقديم خدمات رعاية صيدلانية شاملة، وآمنة ومستمرّة عالية الجودة، مع الحرص على توفير أفضل المنتجات الدوائية والعناية بصحة عملائها؛ إذْ إنّها تسعى من خلال ذلك إلى كسب ثقة العملاء، والمساهمة في تعزيز الصحة العامة في المجتمع، تماشيًا مع سياسة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وتوافقًا مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
إضافة إلى ذلك فإن شركة صيدليات الشرق الأوسط تتواجد في مناطق مختلفة من المملكة عبر شبكة واسعة من الفروع، وذلك في الرياض والخبر والقصيم، ومؤخرًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، مارس من العام 2024، وسهل هذا الانتشار على العملاء الوصول إليها والاستفادة من خدماتها المميزة؛ حيث توفّر الصيدلياتُ مجموعةً واسعة من الأدوية، والمنتجات الطبية، والفيتامينات، ومستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالصحة والعناية الشخصية، والتي تحافظ على توافرها بشكل دائم طوال العام، وعبر فريق متخصص من الكوادر الصيدلانية المتخصصة في التخطيط والتوريد لهذه المنتجات، واستيرادها عبر موافقات خاصة من هيئة الغذاء والدواء؛ وذلك لضمان استمرارية الخدمة للمراجعين وحصولهم على العلاج المطلوب، ويتولّى عمليةَ صرف الوصفات الطبية فريقٌ من الصيادلة المؤهلين والمدربين بشكل جيد، الذين يقدمون الاستشارات الدوائية اللازمة للعملاء.
علاوةً على صرف الأدوية تقدم الصيدليات العديد من الخدمات الإضافية؛ مثل خدمات إعادة صرف الأدوية للأمراض المزمنة، كأمراض ضغط الدم والسكري وتوصيلها مجانًا لمستحقّيها، وخدمات الاستشارات الصيدلانية عبر قنوات التواصل المختلفة، كالاتصال المباشر أو بوسائل التواصل الاجتماعي عبر نخبة من الصيادلة ذوي الخبرة والكفاءة العالية؛ حيث تمت خدمة أكثر من ثمانمائة ألف عميل خلال الفترة الماضية.
ومواكبةً للتطور الرقمي فقد بدأت الشركة في تبنّي أنظمة إدارة حديثة لتحسين الكفاءة التشغيلية والتميز في تجربة العملاء؛ إذْ تمّ إطلاق خدمة الواتساب التفاعلي، وكذلك تطبيق الصيدلية الإلكترونية الذي يتيح لعملائها الاستفادة من عدة خدمات كطلب الأدوية وتتبع الطلبات، والحصول على معلومات حول المنتجات والعروض، واكتساب نقاط في برنامج الولاء الخاص بالصيدليات، المعروف باسم "لكم"، كما تم إدخال أنظمة تقنية في نقاط البيع وتحسين إدارة المخزون.
وتسعى شركة صيدليات الشرق الأوسط إلى الاستمرار في الابتكار والنموّ، من خلال تقديم خدمات صحية متميزة وتوسيع نطاق منتجاتها لتلبية احتياجات المجتمع، كما تركز على الاستدامة وتبني أفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية.
هذا، وقد استطاعت شركة صيدليات الشرق الأوسط، بالتزامها الصارم بأعلى معايير الجودة طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من "3" عقود؛ بناء جسور الثقة مع عملائها الذين يتزايدون يومًا بعد يوم، كما أنها أصبحت علامة تجارية راسخة الجذور، وتعمل بجدّ للإسهام في تنفيذ خطط التحول الصحي لتحسين الرعاية الصحية بالمملكة، وصولًا إلى نظام صحي مستدام على مستوى عالمي، ومجتمع حيوي، يكون الأساس لاقتصاد مزدهر ووطن طموح.