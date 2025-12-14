بمشاركة 9053 عنصرًا بشريًا .. أمانة الرياض ترفع جاهزيتها لموسم الأمطار

وأوضحت الأمانة أن الخطة التشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المدينة، ورفع سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وضمان استمرارية الخدمات البلدية في المواقع الحيوية، بالتنسيق مع مركز البلاغات والطوارئ للتعامل الفوري مع أي ارتفاع في منسوب المياه، لا سيما في المحاور الرئيسية والأنفاق ومداخل الأحياء.