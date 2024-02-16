تعرّف على أوقات عمل البنوك وشركات المدفوعات خلال رمضان وإجازتها للعيدين

وقرر البنك المركزي السعودي أن تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية وشركات المدفوعات خلال أيام شهر رمضان المبارك، بواقع 6 ساعات عمل مرنة، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الخامسة والنصف مساءً.