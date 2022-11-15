"مسودة البيان الختامي".. مجموعة العشرين تُعرب عن قلقها البالغ بشأن أزمة الغذاء العالمية

أعربت دول مجموعة العشرين "جي 20" عن " قلقها البالغ" بشأن أزمة الغذاء العالمية، وفقاً لمسودة بيان ختامي مشترك للقمة المنعقدة في إندونيسيا.
وأكّدت دول العشرين أن الأمن الغذائي العالمي "تفاقم بسبب الصراعات والتوترات الحالية"، داعين إلى استخدام "جميع الأدوات المتاحة" لمواجهة الأزمة و"حماية الأكثر ضعفاً من الجوع".
وجاء في البيان المشترك أن دول جي 20، من بينها روسيا، تعهدت "باتخاذ إجراء لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة ودعم استقرار الأسواق وتوفير الدعم المؤقت والمحدد".
وأضاف البيان" سوف نتخذ المزيد من الإجراءات المنسقة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ويشمل ذلك ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية والأسمدة عالميا".
وفق رويترز جاء في المسودة "شهدنا هذا العام أيضا التأثير السلبي الإضافي للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي". وأضافت أن البلدان المشاركة في القمة "شددت على مواقفنا الوطنية" بينما "تدين معظم الدول الأعضاء بشدة الحرب في أوكرانيا.. إنها تتسبب بمعاناة بشرية هائلة وتفاقم الهشاشة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في الأساس".
ولفتت المسودة إلى وجود "وجهات نظر أخرى" تفيد بأن "مجموعة العشرين ليست المنصة المخصصة لحل القضايا الأمنية" لكن الدول الأعضاء تقر بأن القضايا الأمنية "قد تحمل عواقب كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي".