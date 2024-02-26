بـ 199 مليون ريال.. هيئة "الطرق" تنجز مشروع طريق "الظهران العقير سلوى"

نفذت الهيئة العامة للطرق العديد من مشروعات الطرق الحيوية واللوجستية بالمنطقة الشرقية أهمها طريق (الظهران – العقير – سلوى) الذي أنجزته الهيئة بتكلفة إجمالية بلغت 199 مليون ريال، بطول 66 كم، وهو طريق مزدوج وبمسارين لكل اتجاه، بالإضافة لتنفيذ تقاطع على طريق الهفوف – سلوى، يشمل جسرين، وتنفيذ 25 منشأة تصريف على كامل طول المشروع.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الترابط بين المدينة الصناعية بمحافظة الجبيل وعدد من المدن الصناعية والمنافذ الحدودية، ويسهم في اختصار ساعة من زمن الرحلة للراغبين في الذهاب لدولتي قطر والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، بالإضافة لنقل حركة الشاحنات العابرة إلى المنافذ الحدودية، ومناطق المملكة خارج النطاق العمراني، مع اختصار زمن الرحلة بين المدن الصناعية والمنافذ الحدودية.
ويسهم المشروع في استكمال ربط عدد من الطرق الرئيسية بالمنطقة (طريق الظهران الجبيل وطريق أبو حدرية وطريق الرياض الدمام السريع وطريق الظهران بقيق الأحساء وطريق الهفوف سلوى)، إضافةً إلى تنمية الحركة السياحية لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم.
وروعي في تنفيذ الطريق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي تشمل الدهانات الأرضية واللوحات الارشادية والعلامات الأرضية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تسهم في رفع مستوى السلامة على الطريق، ويواكب الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة تحقيقًا لأهداف استراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، والتي تهدف للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، حيث تُعدّ المملكة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط الطرق، وهو الأمر الذي يؤكد دور قطاع الطرق في تمكين العديد من القطاعات الاقتصادية والحيوية.