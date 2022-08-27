"العصيمي": الحالة المطرية "مدار 22" نادرة في غزارتها ونطاقها الواسع.. وهذه العوامل ساهمت في تشكُّلها

وأردف العصيمي: "العامل الثاني أن التيار الشرقي، ويُقصد به التيار الاستوائي العلوي في الطبقات العالية والمتوسطة من الجو، المسؤول عن اتجاه السُّحب خلال الصيف من الشرق إلى الغرب، كان محمَّلاً بأطنان كبيرة من الرطوبة منطلقًا من مناطق إندونيسيا وشرق المحيط الهندي بمساندة من العوامل السابقة، وهي تزحزُح المرتفع المداري شمالاً، وقوة المرتفع الجوي في بحر العرب".