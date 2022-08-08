"مطوري أبل" والزخم العالمي.. 45 ألف طلب من 40 جنسية تشهد للسعودية

ويؤكد هذا الاختيار مكانة المملكة من حيث ريادة الدول الأكثر تقدمًا في مجال التقنية والابتكار، حيث تحتل المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين الـG20 في التنافسية الرقمية.