"اللهيبي": القبول بجامعة طيبة إلكترونيًّا فقط ولا يوجد قبول يدوي إطلاقًا

أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة طيبة الدكتور رياض اللهيبي، أن فريق العمادة يتشرّف بخدمة جميع المستفيدين من خلال الأنظمة الإلكترونية وقنوات التواصل الرسمية، مؤكدًا للجميع أن القبول بالجامعة إلكترونيّ فقط ولا يوجد قبول يدوي إطلاقًا.
وفي التفاصيل: أوضح الدكتور اللهيبي أن جميع آليات وخطوات القبول للراغبين والراغبات في الالتحاق ببرامج الجامعة الأكاديمية بالمدينة المنورة والفروع بالمحافظات إلكتروني، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قبول يدوي إطلاقًا.
ونوه عميد القبول والتسجيل إلى عدم وجود أي مكاتب أو أشخاص أو حسابات في شبكات التواصل الاجتماعي يمثلون الجامعة في عمليات القبول باستثناء حساب الجامعة الرسمي @taibahu وحساب عمادة القبول والتسجيل tuadtw@.
ونصح "اللهيبي" الجميع بعدم الانسياق خلف أي معلومات أو مصادر غير رسمية تنشر معلومات غير صحيحة عن القبول بجامعة طيبة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.