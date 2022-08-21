"اللهيبي": القبول بجامعة طيبة إلكترونيًّا فقط ولا يوجد قبول يدوي إطلاقًا

أكد ‏عميد القبول والتسجيل في جامعة طيبة الدكتور رياض اللهيبي، أن فريق العمادة يتشرّف بخدمة جميع المستفيدين من خلال الأنظمة الإلكترونية وقنوات التواصل الرسمية، مؤكدًا للجميع أن القبول بالجامعة إلكترونيّ فقط ولا يوجد قبول يدوي إطلاقًا.