"الأشرفي": وليّ العهد رجل المواقف القوية المشرفة وهو الداعم الأساسي لباكستان

وأردف: لا شك أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم لشباب الأمة وداعم رئيسي للسلام العالمي، وهو رجل المواقف القوية المشرفة، وهو الداعم الأساسي الأول والأقوى لحكومة وشعب باكستان، وهو يتعامل ويتفاعل مع الأحداث والتطورات بشكل سريع في إطار حرصه الدائم تواصله المستمر القائم بين سموه ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف الذي ينقل له تطورات الوضع على أرض الواقع، وفقًا للمستجدات؛ انطلاقًا من ثقته واحترامه لرؤية ورأي القيادة السعودية وتقديره لجهود سمو ولي العهد وإشادته وثقته بجميع قراراته ومبادراته وأعماله التي تركز على الدوام على تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية وخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزائرين والإسلام والمسلمين، ودعم جهود وتعاون وتحالف البلدين في جميع المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة وحماية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية.